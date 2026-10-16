Ройтерс след спирането на „Старлинк“ за Украйна: Заповедта е дошла от Белия дом

Заповедта за ограничаване на сателитната система „Старлинк", използвана от Украйна за комуникации на бойното поле и операции с дронове, е дошла от Белия дом, съобщава Ройтерс като цитира източници пожелали анонимност.

Ръководството на Министерството на отбраната е получило съобщение, че услугата „Старшийлд" на SpaceX за украинските въоръжени сили трябва да бъде ограничена, съобщават двама американски служители и един западен представител, запознати с въпроса. Длъжностните лица не уточняват кой в Белия дом е взел решението или кой е бил отговорен за изпълнението на заповедта. Украйна съобщи за прекъсване в работата на системата тази седмица. Президентът Володимир Зеленски коментира темата в интервю за "Файненшъл Таймс".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това, което знам е, че „Старлинк“ е бил превключен на ниска скорост. Не е било технически проблем, а въпрос на желание. Разбираме какво се случва, защото прекъсването беше навсякъде - в столицата Киев както и на бойното поле.“

Зеленски обяви и край на спазването от страна на Украйна на енергийното примирие, анонсирано преди дни от американския президент Доналд Тръмп. Вчера Украйна поднови ударите като атакува рафинерия на Роснефт, югоизточно от Москва. В интервю за „Нюзмакс", Тръмп нарече това „позор", който държи световните цени на горивата високи. „Има много други цели," каза Тръмп и добави, че със Зеленски се преговаря по-трудно отколкото с руския президент Владимир Путин.