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Намаление на натиска по мигрантския маршрут в Босна и Херцеговина, променя се и демографията на търсещите нов живот в Европа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Мигрантският маршрут през Босна и Херцеговина остава активен, въпреки че притокът на мигранти, опитващи се да достигнат страните от ЕС през този коридор, е намалял значително. Босна се стреми да засили партньорската си роля с Брюксел на фона на бавния напредък по пътя си към присъединяване към ЕС. Федерацията се разглежда като жизненоважен партньор в управлението на миграцията по маршрута през Западните Балкани.

Над 500 мигранти в момента пребивават в района на Унско-Санския кантон, регион, който остава критична част от маршрута за мигрантите, които се стремят да влязат в ЕС през Босна.

„В момента съм тук в Босна, в лагера в Бихач. Целта ми е да отида в Европа, през Хърватия. Трудно е, но можем да го направим. Искам да отида във Франция, защото там мога да си намеря работа.“

Броят на мигрантите е намалял от пика си по време на кризата от 2019 до 2021 година. Предизвикателствата пред граничния контрол, контрабандата на хора обаче продължават. Полицията отбелязва промяна в демографските данни на мигрантите, като пристигащите вече включват граждани от Непал, Сирия, Мароко и Турция.

Жарко Лакета, директор на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина: "Що се отнася до Балканския маршрут през Босна и Херцеговина, можем да заключим, че притокът е намалял в сравнение с някои предишни години.“

Местните хора също отчитат успокояване на ситуацията.

„Разбира се, срещаме ги всеки ден. Те обаче вече не са толкова голям проблем, колкото преди няколко години.“

Полицията отчита сравнително ниска престъпност сред митрантите за изминалите месеци на тази година.

Азра Малкич, говорител на Министерството на вътрешните работи на Унско-санския кантон: „Общият брой на престъпленията, извършени от мигранти в периода от януари до септември тази година, е девет. От тях едно престъпление е извършено от мигранти срещу гражданин на Босна и Херцеговина. То е „кражба с утежнени обстоятелства“, докато останалите осем престъпления са извършени от мигранти срещу други мигранти.“

Граничната полиция на Босна и Херцеговина подчертава активния маршрут от Сърбия до Унско-Сански кантон, където опитите за преминаване на хърватската граница често се случват извън официалните контролно-пропускателни пунктове. Звеното „Изачич“ покрива 97 километра граница. То съобщава за ежедневни операции за борба с контрабандата и нелегалните опити за преминаване.

Елвис Захирович, командир на звеното на Граничната полиция на Босна и Херцеговина: "Западният маршрут, който преминава през този район, все още е активен. Сега е есен и разбира се, през този период миграцията се увеличава в сравнение с предишни периоди. През зимата и при лоши метеорологични условия тя е в застой.“

През юни 2025 година ЕС и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за сътрудничество с Фронтекс, с което се засилва стратегическата роля на Босна в защитата на границите на общността. До юни 2026 година 130 служители на Фронтекс бяха разположени по границите на страната. Местните агенции отчитат засилено сътрудничество със съседна Хърватия и европейските институции за сигурност.

Международното сътрудничество остава крайъгълен камък на по-широката европейска рамка за сигурност, като Босна играе ключова роля в управлението на миграционните предизвикателства по маршрута през Западните Балкани.

#споразумение с Фронтекс #успокояване на ситуацията # Босна и Херцеговина #мигрантски маршрут

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