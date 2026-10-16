Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама

Студентските протести в Албания прераснаха в безредици и сблъсъци с полицията.

Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Тирана за трета поредна вечер. Демонстрациите започнаха заради лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и липсата на добри перспективи за работа след дипломиране. Но прераснаха в протест срещу корупцията на правителството и проекта за строеж на луксозен курорт в близост до защитена зона. Протестиращите хвърляха камъни срещу полицията и се опитаха да атакуват сградата на правителството. Полицаите отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат хората. Премиерът Еди Рама отказва да подаде оставка.