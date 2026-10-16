БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Студентските протести в Албания прераснаха в безредици и сблъсъци с полицията.

Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Тирана за трета поредна вечер. Демонстрациите започнаха заради лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и липсата на добри перспективи за работа след дипломиране. Но прераснаха в протест срещу корупцията на правителството и проекта за строеж на луксозен курорт в близост до защитена зона. Протестиращите хвърляха камъни срещу полицията и се опитаха да атакуват сградата на правителството. Полицаите отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат хората. Премиерът Еди Рама отказва да подаде оставка.

#оставка на Еди Рама #деманстранти #Албания #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
3
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
4
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Балкани

Намаление на натиска по мигрантския маршрут в Босна и Херцеговина, променя се и демографията на търсещите нов живот в Европа
Намаление на натиска по мигрантския маршрут в Босна и Херцеговина, променя се и демографията на търсещите нов живот в Европа
Хърватия с още два продукта със защитено име на произход - "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле" Хърватия с още два продукта със защитено име на произход - "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле"
Чете се за: 01:55 мин.
Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ) Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:45 мин.
Първа атака с дронове срещу кораби в териториалните води на натовска държава Първа атака с дронове срещу кораби в териториалните води на натовска държава
Чете се за: 04:15 мин.
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
5925
Чете се за: 01:47 мин.
Жертви на наводненията: Един загинал в Гърция и двама в Турция Жертви на наводненията: Един загинал в Гърция и двама в Турция
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима министри са на парламентарен контрол
Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Стрелба в училище в Орегон: Жертвите са поне 4, а нападателят е убит
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Намаление на натиска по мигрантския маршрут в Босна и Херцеговина,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ