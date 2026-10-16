Втори ден на Европейския съвет: България и Румъния настояват за спиране на атаките в Черно море

Втори ден на Европейския съвет в Брюксел. Oчаква се лидерите да включат дроновите атаки в Черно море в заключенията от срещата.

Подкрепата за Украйна е сред другите теми на обсъжданията. В съвета участва и украинският президент Володимир Зеленски. Днес той ще проведе срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с министър председателите на Унгария, Финландия и Швеция. Лидерите на блока обсъждат и мерки за намаляване на високите цени на горивата, увеличаване на конкурентоспособността и насърчаване на единния пазар, както и проектът за нов бюджет на блока за периода 2028–2034 година.

България и Румъния настояват за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море и за недопускане на използването на храните като оръжие. Очаква се темата да бъде включена в заключенията от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, където двата лидера поставят акцент върху сигурността в региона и хибридните атаки, организирани от Русия в Европа. Мораториумът е българско предложение, но независимо дали го наричаме мораториум, или просто спиране на огъня е едно и също. Това е целта и на България, и на Румъния.

Двамата лидери очакват подкрепа от останалите държави членки на ЕС. В заключенията се очаква да има призив за прекратяване на атаките срещу търговски кораби и за недопускане на използването на хранителните ресурси като оръжие, което би могло да доведе до глобална продоволствена криза.

България и Румъния ще бъдат посочени като двете държави, засегнати най-сериозно от ударите в Черноморския регион. Вчера, по искане на румънския президент Никушор Дан, двамата държавни глави са посетили резиденцията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят ситуацията в Черно море. Рюте е подчертал значението на източния фланг на Алианса и е припомнил, че той вече е подсилен заради войната в Украйна. По думите му обаче НАТО е готово да предприеме и допълнителни мерки, ако обстановката го налага.

Румъния настоява и за свикването на извънредна среща на НАТО, посветена на ситуацията в Черно море. Към момента няма информация дали такава среща ще бъде организирана. Паралелно с усилията в рамките на НАТО България и Румъния настояват и за по-бързото въвеждане в действие на новия черноморски център за наблюдение на морската обстановка, който Европейският съюз планира да финансира. Предвижда се центърът да има бази във Варна и Констанца. Целта е да се подобрят наблюдението и координацията в Черноморския регион на фона на нарастващите рискове за сигурността.

Темата за Черно море е доминирала дневния ред на България и Румъния в Брюксел. Останалите европейски лидери са обсъждали основно други стратегически въпроси, сред които бюджетът на ЕС и търговските отношения с Китай.

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