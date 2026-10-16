Лошото време вероятно и днес няма да позволи изтеглянето на кораба „Челси-3“ към Бургас

Лошото време в Черно море осуети вчера изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас. Плавателният съд, който беше поразен от дронове край Бяла в понеделник, трябваше да бъде изтеглен до брега. Вероятно и днес няма да може да бъде изтеглен.

През последните дни корабът се е изместил на юг от първоначалното си местоположение и е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско. Вчера беше организирана операция по провлачването на кораба от морето до пристанището. По обяд влекач достигна до кораба „Челси-3“. Направен е оглед, но заради бурното море специализираните екипи не успяват да се качат на борда на кораба, за да бъде закачена и проволката. Акцията е временно прекратена със заповед на капитана на пристанището.

Влекачът се прибра сам в Бургас. Все още не е ясно дали операцията ще бъде подновена, за да може корабът да бъде обследван за останки от дрона, с който е бил атакуван.

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