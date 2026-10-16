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Акция на полицията в София срещу търговията с гласове

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Снимка: БТА
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В този момент тече акция на Столичната полиция за противодействие на търговията с гласове. Тя се провежда в квартал „Христо Ботев“. Столичната полиция провежда акция срещу престъпността и търговията с гласове на територията на целия град. Към момента няма задържани за престъпления срещу политическите права на гражданите. Това съобщи Пламен Колев, началник на „Охранителна полиция“ към СДВР.

Пламен Колев, началник отдел „Охранителна полиция“ - СДВР: „Засега акцията протича спокойно на територията на града. Проверяват се много адреси. Около 50 са посетените към настоящия момент. Няма задържани във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите.“

По думите му при проверките са установени лица, които се издирват, съставят се предупредителни протоколи и се предприемат действия по Закона за гражданската регистрация. Акцията се провежда в различни части на столицата, като сред проверяваните места е и квартал „Христо Ботев“.

Пламен Колев, началник отдел „Охранителна полиция“ - СДВР: „Не е рутинна акция. Такива операции като днешната не са инцидентни. Операциите срещу криминалната и икономическата престъпност са ежедневие на територията на града.“

На въпрос дали има квартали, към които е насочено по-засилено полицейско присъствие, Колев уточни, че действията обхващат цялата столица. Той коментира и разликите спрямо предишни избори, когато, по думите му, ситуацията е била по-динамична.

„Тогава нещата бяха доста по-динамични. Имаше повече задържани и голям брой досъдебни производства“, каза Колев.

Според него по-спокойната обстановка към момента може да се дължи на добрата превенция от страна на служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи. Към момента няма задържани в София за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева

#в София #акция #търговия с гласове #полиция

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