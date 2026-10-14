Заловиха една от мечките, които от седмици навлизат в девинското село Гьоврен

Мечка е уловена тази сутрин в девинското село Гьоврен, съобщи кметът Снежана Чавдарова. Предполага се, че животното е едно от двете млади мечета, които от средата на септември многократно навлизат в селото и търсят храна в близост до домовете. Уловената мечка е отведена, като предстои компетентна комисия да прецени последващите действия.

В района остават заложени още седем капана – пет стъпкови и две клетки, които се наблюдават с камери, уточни Чавдарова.

Уловената мечка още днес е транспортирана с клетка до Държавното горско стопанство (ДГС) „Кормисош“.

На 6 октомври след среща на местните с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски бе взето решение мечките да бъдат уловени с капани.

Първите сигнали за мечки в Гьоврен са от средата на септември. Животните бяха засичани многократно от охранителни камери по улиците, край къщите и около контейнерите за отпадъци. При един от случаите мечките нападнаха кокошарник в селото и унищожиха 21 кокошки.

Заради зачестилите посещения на животните Държавното горско стопанство – Триград сформира дежурни екипи с участието на представители на горското стопанство, полицията и екоинспекцията.