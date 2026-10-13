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Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 04:10 мин.
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Конфликтът мечка – човек в Родопите не стихва. Последният пример е от девинското село Гьоврен. От няколко седмици то е посещавано почти всяка нощ от две млади мечки. Какво предприеха институциите и възможно ли е мирното съжителство между мечките и хората?

Набезите на мечките са най-коментираната тема в село Гьоврен. Почти няма човек, който да не се е срещал с тях.

Ахмед Имамски, жител на с. Гьоврен: "Преди три дена сутринта рано, аз идвам тука на джамия, тука близо живея, ей тая къща, мина надолу, аз влезнах вътре без да са занимавам, те бяха малки мечки."

БНТ: Виждали ли сте мечките, които идват тука?

Шукри Eкиз, жител на с. Гьоврен: "Да, аз живея тука накрая и много често имам среща. Те не идват да ядат хора, а ние се плашим от тях, те не са виновни мечките, може би."

Джамиле Имамска, жител на с. Гьоврен: "Мечката, е там таман отивах да взимам хляб, надолу таман щях да слезна, видях оттам надолу отива.

Джамал Уруков, жител на с. Гьоврен: "Колкото и да са малки тия мечки, по принцип все пак представляват опасност, имаме малки деца. Сутринта в 6.00 часа обикаля по центъра, а пък 6.30 часа учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки."

За сега решението на институциите е мечките да бъдат уловени и преместени далеч от хората.

Георги Георгиев, експерт в РИОСВ – Смолян: "В момента се извършват действия по улавяне и евентуално преместване на тези екземпляри. Тука водещите са Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и Държавно горско стопанство Триград, а ние извършваме спомагателни дейности, с цел осигуряване на техника – фотокапани, капани за улавяне."

Снежана Чавдарова, кмет на с. Гьоврен: "Хубавото е, че от три вечери в населеното място не влизат мечки, не са засичани мечки, снощи имаше случай, който е отдолу в началото на селото, но не вътре в селото, извън селото. Надяваме се в скоро време проблема да се реши."

Търсенето на храна основно води мечките близо до хората, обясниха от екоинспекцията. Затова и случаите на щети по селскостопански животни, кошери и плодни дръвчета зачестяват наесен, когато животните се готвят за зимен сън. По данни на РИОСВ все пак тази година щетите са с 30% по-малко от миналата. За да намали конфликта, екоинспекцията в Смолян е спечелила европейски проект за доставка на оборудване.

Георги Георгиев, експерт в РИОСВ – Смолян: "80 броя електрически огради за превенция от нападения от мечки и другото оборудване е упойваща пушка, прогонващи маркиращи пушки, фотокапани и термобинокли."

Това оборудване още не е доставено. А хората в Гьоврен смятат, че едва ли електропастирите ще им помогнат.

Джамал Уруков, жител на с. Гьоврен: "Ако оградят мечките в електропастири да, но то няма вероятност предполагам да оградят селото."

Снежана Чавдарова, кмет на с. Гьоврен: "Знаеме от къде влизат в населеното място. С тези електропастири ние къде може да заградим, няма как цялото село да се загради."

Другата седмица предстои в Западните Родопи да се извърши ежегодното преброяване на мечките. Мониторингът се прави от Изпълнителната агенция по околна среда.

#с. Гьоврен #електропастири #мечки в населени места #хора и мечки #набези на мечки #РИОСВ - Смолян

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