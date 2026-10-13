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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Президентът ще разговаря с европейски лидери за атаките срещу кораби в Черно море

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Предстои разговор с колеги европейски лидери, с които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искана извънредна точка на Съвета. Това каза пред журналисти държавният глава Илияна Йотова в отговор на въпрос за атаките срещу кораби в Черно море.

България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, заяви държавният глава Илияна Йотова в позиция, изпратена от прессекретариата на държавния глава по-рано днес.

#ударени кораби в Черно море #нова атака с дронове #президентът Илияна Йотова

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