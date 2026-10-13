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Медици от болницата във Враца са притеснени от планираните промени в ръководството

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Медици от Враца с призив към Здравното министерство заради готвените рокади в ръководството на Многопрофилната болница. Според лекарите с тях се цели унищожаването ѝ.

Здравното министерство насрочи извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилната болница. На него се очаква да бъде избран нов борд на директорите. Медиците от държавното болнично заведение обаче смятат, че рокадата ще е незаконна. Твърдят, че част от членовете на новия борд са свързани с частно лечебно заведение, предстоящо да отвори врати.

д-р Иван Чолашки, началник на Хирургично отделение в МБАЛ - Враца: "Говори се, че има списъци с персонал от специалистите по здравни грижи, та до последната санитарка, които ще бъдат освободени от работа, за да може на тяхно място, да бъдат назначени хора, които са работили в конкурентно лечебно заведение. И без това работим на критичен минимум - един човек да бъде отстранен, един човек да напусне по собствено желание, означава срив. Ако това е пътят да се прокара възможност на друго конкурентно лечебно заведение, така ли ние се борим с олигархията?"

д-р Георги Комитски, началник на Ортопедия в МБАЛ - Враца: "Относно избора на МЗ за управител на болницата, тъй като добре познавам човека, той работеше в ортопедично отделение, преди 2 години напусна с още един колега. Ние двама лекари сме поддържали това отделение две години, за да не отиде персоналът на борсата, който е 23 човека. Сега за нас е обидно такъв човек, да дойде и да управлява тази болница и да мисли за нея. Това е несериозно."

Елеонора Колева, мед. сестра в Хирургично отделение на МБАЛ - Враца: "Защо тези хора, когато бяха неудовлетворени и отидоха в частния сектор не останаха там да си получават големите заплати. Идват да ни унищожат."

Персоналът на заведението отправи призив към здравния министър Катя Ивкова да се запознае с казуса на място.

#МБАЛ #персонал #болница #Враца

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