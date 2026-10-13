Валентин Йорданов: Искам борбата да нагоре и да не ставаме за смях като други спортове

Бившият председател на БФ Борба Валентин Йорданов подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов заедно с Гриша Ганчев, Армен Назарян и мнозина други, а изборите за президент на родната централа са насрочени за тази събота.

"Събрали сме се тук, за да подкрепим Тошко Ангелов във връзка с кандидатурата му за президент на БФ Борба. Лично аз съм тук, защото виждам, че българската борба върви по надолнище и не остана много до дъното", каза Йорданов на пресконференция в София.

"Болно ми е, че като отворим социалните мрежи, виждаме и четем всякакви глупости за българската борба. Тук сме, за да се обединим, да обърнем внимание на българските треньори, клубове и състезатели. Не сме тук, за да търсим финансови изгоди или нещо друго. С Ганчев подкрепяме Тошко, за да тръгне българската борба нагоре и да не ставаме за смях като други спортове. Винаги сме били за пример в България. Болно ми е, защото отвсякъде ми се обаждат да ми се жалват, включително ми звънят от чужбина да ме питат какво става с нашата борба. Как да им кажа, че нещата не вървят добре? Затова искаме да направим промени, да обединим усилията си и да няма дрязги между този и онзи. Каквото можем, ще направим, за да се гордеем на следващите Олимпийски игри и следващите първенства", добави бившият ръководител.

Най-големият диспут между настоящото ръководство на федерацията и опозицията е централизираната подготовка, заради която олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и много други борци на ЦСКА могат да пропуснат второ поредно световно първенство. Те не са заявени в предварителните списъци, а до финалите остават по-малко от две седмици.

Кандидат-президентът Тодор Ангелов бе подкрепен на пресконференцията и от двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. Той призова Станка Златева да подаде оставка и я обвини, че е разделила българската борба.