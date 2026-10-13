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Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
13:35, 13.10.2026
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти,...
12:10, 13.10.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
12:01, 13.10.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
11:47, 13.10.2026
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
11:35, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
10:20, 13.10.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
08:20, 13.10.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
07:22, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет
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Спортни новини 13.10.2026 г., 12:30 ч.
от
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12:30, 13.10.2026
Спорт
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12:28, 13.10.2026
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
12:15, 13.10.2026
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба "Челси...
12:08, 13.10.2026
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
12:03, 13.10.2026
Премиерът и външният министър след новите атаки с дронове:...
12:02, 13.10.2026
Тодор Ангелов: Време е за обединение в българската борба
11:58, 13.10.2026
Политически реакции след атаката на дронове в Черно море (ОБЗОР)
11:38, 13.10.2026
Гриша Ганчев: Нашият спорт е достигнал невиждано дъно
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Спортни новини 12.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.10.2026
Спортни новини 11.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.10.2026
Спортни новини 10.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.10.2026
Спортни новини 10.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 10.10.2026
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Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
12:08, 13.10.2026
Чете се за: 01:07 мин.
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След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
11:30, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
11:59, 13.10.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Премиерът Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море
11:49, 13.10.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с...
13:30, 13.10.2026
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба "Челси...
12:15, 13.10.2026
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Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на...
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11:36, 13.10.2026
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