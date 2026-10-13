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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Политически реакции след атаката на дронове в Черно море (ОБЗОР)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Реакции и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. Настояват и руският посланик у нас Елеонора Митрофанова да даде обяснения.

Петър Витанов, ПБ: „Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено може да бъде само реактивно. Тук трябва общоевропейски отговор и някаква общоевропейска инициатива. Докато тази война продължава, и 99 дрона да спрем, 100 ще ударят. Вие видяхте – над 460 кораба са ударени. Но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.“

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: „Премиерът Радев, който, си спомняте, в пленарната зала се похвали, че говорителят на Кремъл Песков го е похвалил, можеше не да вика руския посланик, който далеч не му е на нивото, а да се обади директно на говорителя Песков, на президента Путин или на президента Ердоган, който през миналата седмица разговаря с президента Путин, и да попита в прав текст: „На вас ли дължим тази агресия в близост до границите си? Руски ли са дроновете? А не една седмица по-късно, след като четири кораба са повредени, не знам колко човешки живота са изгубени, ние все още да се лутаме между това дали са руски или да допускаме, че могат да са украински.“

Делян Пеевски, ДПС: „По повод Черно море миналата седмица на Консултативния съвет беше заета беззъба позиция, незаконно приета поради липса на кворум. Реално го фалшифицираха и това доведе до случилото се. България не каза нищо и това отново се случи. Колкото и да тича днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж. Няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Бяха потопени още кораби и вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Това, че ние имаме държавници, които не смеят да споменат в едно изречение думата „адресат“ и думата „Русия“, е огромен проблем за страната ни. Снишаването, клякането, страхът никога не са помагали. Винаги, когато България в цялата ни история се е снишавала, сме стигали дотук. Нито Путин, нито който и да е друг враг ще уважава повече една държава, едно правителство или държавници, които се снишават.“

Асен Василев, ПП: „С идването на кабинета на господин Радев, в момента, в който „Прогресивна България“ взе всички институции в страната – президентството, парламента и Министерския съвет, – тяхната политика на снишаване и мешаване доведе до това Руската федерация да реши да ни атакува. В момента това, което виждаме, е, че няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и превръща страната в плячка заради некомпетентността и некадърността на управлението на „Прогресивна България“ в момента. Как можаха пет правителства да опазят териториалните води и въздушното пространство на страната в изключително тежка ситуация, а в момента виждаме едно правителство – уж военни, уж компетентни, уж не знам какви си генерали, – което допуска безпрецедентни атаки на българска територия, каквито не сме виждали от Втората световна война насам?“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Не би трябвало да се изненадва никой, че войната вече е в двора ни, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да се случи възможно най-бързо и зависи директно от Радев, е незабавно да се спрат доставките на оръжие и България да денонсира договора, който подписа Гюров и който Радев критикуваше по време на предизборната кампания. Но първото му действие като министър-председател беше да обясни от трибуната на Народното събрание, че този договор няма никакъв проблем, че е добър и че по никакъв начин не касае България.“

По темата работиха Виктор Борисов и Альоша Шаламанов

#Атака с дронове в черно море #Ивайло Мирчев  # Георг Георгиев #Цончо Ганев #Асен Василев #Петър Витанов #делян пеевски

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