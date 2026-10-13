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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Асен Василев, ПП: Страната е плячка заради некомпетентността и некадърността на управлението на "Прогресивна България"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Асен Василев
Снимка: БТА
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Спомнете си при предишните атаки на предишните два кораба, господин Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента вече да е достатъчно сериозен инцидента, за да се задейства господин Радев - това заяви Асен Василев от "Продължаваме Промяната".

"Второто нещо, което трябва да се направи, е да се поиска помощ от съюзниците ни в НАТО там, където ние имаме недостатъчни способности. Третото нещо, което трябва да се направи, е да се задействат плановете, които още 2022 г. изготвихме. Какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване? Към момента, след тези две атаки, почти в ексклузивната зона на България е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има. Това след себе си носи редица последици. Последици за вноса и износа на стоки, последици за доставките на петрол към "Нефтохим", последици за износа на зърно и основни метали. Всичко това, тъй като вече сме в ситуация, която е доста по-рискова според докладите, които бяхме изготвили и плана за действие, който бяхме изготвили, води след себе си незабавни действия".

Единственият начин да спреш някой, който те е обявил за неприятел, е да имаш твърда политика и да е ясно, че ще има ясни последствия на всяко едно тяхно действие. А в момента това, което виждаме, е, че няма твърда политика, което прави агресорът по-агресивен и прави страната плячка заради некомпетентността и некадърността на управлението на "Прогресивна България" в момента, заяви Василев.

#нова атака с дронове #Асен Василев #Черно море

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