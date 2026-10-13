Петър Витанов: Абсолютно неприемлива е атака с дронове в Черно море

Абсолютно неприемлива е атака с дронове в Черно море. Това коментира в парламента Петър Витанов от "Прогресивна България".

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние каквото и да направим като национална държава, единствено може да бъде само реактивно. Тук трябва общоевропейски отговор и някаква общоевропейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100-ният ще удари. Вие видяхте, над 460 са ударени кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава и що касае за непосредствени действия, мисля, че премиерът е каза. Ще извика руския посланик днес, чакаме повече информация, тече в момента Съвет за сигурност към Министерски съвет. Вероятно оттам ще дойде повече информация.

По думите му страната ни не разполага с антидронова защита, и посочи, че самата Русия не разполага.

"Вие виждате, че въпреки стотиците милиарди инвестирани в дронове и антидронови защити, ставаме свидетели на кадри от пепелища буквално и в двете държави, няма ефективно справяне с дроновете. Разбира се има програми, натовски програми, в които България участва, програми, които са защита на източния фланг за сигурност в Черно море. Ние участваме във всички подобни инициативи... Следваме изцяло протокола на НАТО, доколкото разбирам днес ще има разговор между премиера и Марк Рюте, за да се набележат мерките, които трябва да бъдат."

Според него вече е редно да бъде проведен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова.