БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Цончо Ганев за новата атака с дронове: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Цончо Ганев
Снимка: БТА
Слушай новината

Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Това коментира Цончо Ганев от "Възраждане". По думите му странати ни е участник във войната отдавна.

Цончо Ганев, "Възраждане": "България в момента трябва вече да свикне, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, тъй като ние сме участник в това нещо, отбелязвам го със съжаление, тъй като ние изпращаме оръжие от първия ден на този военен конфликт, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия, ние сме тези, които налагат и санкции включително, даваме пари в наличност за Украйна, само в този бюджет имаме 34 милиона, които Радев и мнозинството осигуриха. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да се случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие, България да денонсира договора, който подписа Гюров. Третото, което трябва да направи България е да денонсира участието ни във всякакви международни споразумения, които предоставят пари на Украйна и не на последно място България трябва веднага да прекрати издръжката на украинските туристи, които живеят на издръжката на българския народ."

#нова атака с дронове #Цончо Ганев #коментар

Последвайте ни

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
2
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
5
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Политика

Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Делян Пеевски след атаката на два кораба в Черно море: На КСНС се все беззъба позиция и това доведе до случващото се Делян Пеевски след атаката на два кораба в Черно море: На КСНС се все беззъба позиция и това доведе до случващото се
Чете се за: 00:52 мин.
Димитър Стоянов ще отговаря на въпроси в Комисията по отбрана Димитър Стоянов ще отговаря на въпроси в Комисията по отбрана
Чете се за: 00:45 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
5029
Чете се за: 03:00 мин.
Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната
Чете се за: 00:42 мин.
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“ НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ