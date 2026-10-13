Цончо Ганев за новата атака с дронове: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни

Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Това коментира Цончо Ганев от "Възраждане". По думите му странати ни е участник във войната отдавна.

Цончо Ганев, "Възраждане": "България в момента трябва вече да свикне, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, тъй като ние сме участник в това нещо, отбелязвам го със съжаление, тъй като ние изпращаме оръжие от първия ден на този военен конфликт, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия, ние сме тези, които налагат и санкции включително, даваме пари в наличност за Украйна, само в този бюджет имаме 34 милиона, които Радев и мнозинството осигуриха. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да се случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие, България да денонсира договора, който подписа Гюров. Третото, което трябва да направи България е да денонсира участието ни във всякакви международни споразумения, които предоставят пари на Украйна и не на последно място България трябва веднага да прекрати издръжката на украинските туристи, които живеят на издръжката на българския народ."