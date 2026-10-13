Делян Пеевски след атаката на два кораба в Черно море: На КСНС се все беззъба позиция и това доведе до случващото се

На КСНС се все беззъба позиция и това доведе до случващото се, заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски за атаката на два кораба с дронове близо до Варна и Крапец.

Делян Пеевски, ДПС: "Миналата седмица на Консултативния съвет беше заета беззъба позиция, незаконно приета поради липса на кворум. Реално го фалшифицираха и това доведе до случилото се. България не каза нищо и това отново се случи. Цялата държава е под камуфлаж. Няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент."