Ивайло Мирчев, ДБ: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи

"Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби. Миналата седмица на Консултативен съвет за национална сигурност при президента Йотова единствено "Демократична България" излезе с много ясни категорични предложения, а именно да бъде повикан руският посланик Митрофанова да ѝ бъде връчена нота, да бъде поискано Руската федерация да поеме ясен ангажимент в изключителната икономическа зона на България да не бъдат предприемани атаки по търговски кораби" - това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" от трибуната на парламента.

"Снишаването, клякането, страхът никога не е помагал. Винаги, когато България в цялата ни история сме снижавала, сме стигали дотук. Нито Путин, нито който и да е друг враг няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снижават. Ние от Демократична България ще помогнем на правителството да си изкара главите от пясъка и предлагаме следното: на първо място Митрофанова да бъде веднага извикана в Министерство на външните работи. Връчване на нота. На второ място, искане на ясен ангажимент от Руската федерация оттук нататък да не бъдат извършени каквито и да са нападения в изключителната икономическа зона и близо до териториалните води на България. Ще поискаме българското правителство да инициира спешни преговори в НАТО, консултации, за да може съюзниците ни да са запознати със сериозността на ситуацията. На следващо място ще поискаме по българското крайбрежие НАТО да разположи адекватна ПВО система. Това е система за отбрана, не за нападение, защото страната ни трябва да бъде защитена от руските атаки. Към момента България няма адекватна противовъздушна отбрана, няма адекватни радари, с които да може да спре какъвто и да е чужд навес. Без значение дали става дума за радари, за дронове или за самолети. Настояваме за тези неща веднага".