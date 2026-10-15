БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 00:30 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:47 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 00:57 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 02:30 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
17814
Чете се за: 03:35 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Европейската комисия осъди остро атаките с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на войната на Русия срещу Украйна, а нападенията застрашават живота на екипажите и сигурността в региона.

Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Москва, че умишлено пренебрегва живота на цивилните, и призова партньорите на Киев да засилят натиска и санкциите срещу Русия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди, че е разговарял по телефона с българския премиер Румен Радев. Рюте каза също така, че алиансът вече е укрепил източния фланг, но ще направи и още ако това е необходимо.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Говорих с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Вече подсилихме позициите си по източния фланг и ще продължаваме да наблюдаваме сигурността и да приспособяваме позицията си за възпиране и отбрана според необходимостта."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на войната на Русия в Украйна. Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това поставя живота на екипажите в смъртоносна опасност и заплашва сигурността в Черно море. Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Извършителите трябва да поемат отговорност."

Андрий Сибиха, външен министър на Украйна: "Поредната руска атака срещу търговски кораб в териториалните води на България, при която бяха ранени украински и азерски граждани, за пореден път показва, че Москва умишлено не зачита живота на цивилните и сигурността в Черно море. Призоваваме нашите партньори да увеличат натиска срещу Русия, да засилят санкциите и да предприемат решителни действия тя да поеме отговорност, както и да защитят свободата на морското плаване. Черно море е ключово за световната продоволствена сигурност. Русия извършва атаки там, за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник. На тези действия трябва да се отговори със сила."

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова.

#нова атака с дронове #Андрей Сибиха #Урсула фон дер Лайен

Водещи новини

Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за спиране на атаките в Черно море Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за спиране на атаките в Черно море
Чете се за: 04:47 мин.
Европа
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Володимир Зеленски с остри критики срещу Доналд Тръмп
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ