След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море

Европейската комисия осъди остро атаките с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на войната на Русия срещу Украйна, а нападенията застрашават живота на екипажите и сигурността в региона.

Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Москва, че умишлено пренебрегва живота на цивилните, и призова партньорите на Киев да засилят натиска и санкциите срещу Русия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди, че е разговарял по телефона с българския премиер Румен Радев. Рюте каза също така, че алиансът вече е укрепил източния фланг, но ще направи и още ако това е необходимо.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Говорих с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Вече подсилихме позициите си по източния фланг и ще продължаваме да наблюдаваме сигурността и да приспособяваме позицията си за възпиране и отбрана според необходимостта."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на войната на Русия в Украйна. Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това поставя живота на екипажите в смъртоносна опасност и заплашва сигурността в Черно море. Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Извършителите трябва да поемат отговорност."

Андрий Сибиха, външен министър на Украйна: "Поредната руска атака срещу търговски кораб в териториалните води на България, при която бяха ранени украински и азерски граждани, за пореден път показва, че Москва умишлено не зачита живота на цивилните и сигурността в Черно море. Призоваваме нашите партньори да увеличат натиска срещу Русия, да засилят санкциите и да предприемат решителни действия тя да поеме отговорност, както и да защитят свободата на морското плаване. Черно море е ключово за световната продоволствена сигурност. Русия извършва атаки там, за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник. На тези действия трябва да се отговори със сила."

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова.