Андрий Сибиха, външен министър на Украйна: Москва умишлено не зачита живота на цивилните и сигурността в Черно море
Поредната руска атака срещу търговски кораб в териториалните води на България, при която бяха ранени украински и азерски граждани, за пореден път показва, че Москва умишлено не зачита живота на цивилните и сигурността в Черно море. Това написа в социалните мрежи Андрий Сибиха, външен министър на Украйна.
Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 13, 2026
"Призоваваме нашите партньори да увеличат натиска срещу Русия, да засилят санкциите и да предприемат решителни действия тя да поеме отговорност, както и да защитят свободата на морското плаване. Черно море е ключово за световната продоволствена сигурност. Русия извършва атаки там, за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник. На тези действия трябва да се отговори със сила".