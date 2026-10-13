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Тодор Ангелов: Време е за обединение в българската борба

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Чете се за: 04:15 мин.
Борба
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Кандидатът за президент на Българската федерация по борба се противопостави на политиката на сегашното ръководство да налага предимно родени в България борци.

Тодор Ангелов
Снимка: БГНЕС
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Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов коментира по време на пресконференция в София, че е време кавгите и хаосът да бъдат спрени и спортът отново да тръгне напред. Ангелов бе подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други.

„Тук съм, за да обединим борбата и да спрат свадите, кавгите и хаосът. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз. След като минат изборите и ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали. Те са подготвени много добре и сега психически трябва да стоят здраво. Надяваме се, че ще успеем да ги вкараме на световното първенство. За мен те са подготвени, но по-добре знае Армен Назарян как са били на лагерите. Това са състезатели, за които трябва да натиснем да участват", коментира Ангелов пред журналисти.

Ангелов също така се противопостави на политиката на сегашното ръководство да налага предимно родени в България борци, а не такива, които вече са натурализирани и са печелили медали за страната.

„Това са си вече хора с паспорти, които защитават нашия трибагреник. Тези хора донесоха два олимпийски медала (Новиков и Магомед Рамазанов). Тези хора, докато те могат, ние трябва да ги ползваме и покрай тях да изградим младо поколение. Така, както са се изградили други покрай Армен Назарян, Анатолий Гуйдя и Николай Паслар. Време е това да го забравим, защото светът е модерен и спортът е съвсем друг“, каза Ангелов.

„Сърбия прави четирима световни шампиони, а тук се делим. Навсякъде се взимат чужденци, важното е, че ние взимаме качествени. Време е да се забрави тази тема. Те са българи. Като се вдигне знамето, то е българското. Най-важно е да се обединим и да тръгнем всички като един отбор. Борбата може да е индивидуален спорт, но ние винаги сме били колектив. Трябва да върнем борбата там, където й е мястото“, продължи Ангелов.

„Бихме работили по програмата на г-н Ганчев (от миналите избори), защото и той ще помага. Ще правим повече турнири за малките деца, за U15, U17. Те са най-важни. Трябва да им обърнем повече внимание, да видим наши, български специалисти. Личните треньори, които са по клубовете, също могат да помагат на националните със знанията си. Срещнах се с доста президенти на клубове. Настройката ми е, че ще ме изберат. Провокации мисля, че ще има, но трябва да се справим с тях, няма как", категоричен е кандидатът за президент на БФ Борба.

В заключение Ангелов заяви, че никой от подкрепящите го, включително и той, не изпитва реваншизъм към сегашния президент на федерацията Станка Златева.

„Никой не е срещу Станка, а срещу ръководството. Ние искаме да се говорят само хубави неща за борбата, както е било. Искам да надграждаме и затова тези хора са тук, за да ни подкрепят със своя опит. Затова и аз приех тази подкрепа, а не заради поста“, завърши Ангелов.

Подробности вижте във видеото!

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