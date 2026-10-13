Гриша Ганчев: Нашият спорт е достигнал невиждано дъно

Гриша Ганчев отправи остри критики към състоянието на българската борба преди извънредното Общо събрание на федерацията, което ще се проведе в събота, 17 октомври. Бившият собственик на ЦСКА заяви, че спортът е достигнал невиждано дъно, и призова клубовете да направят своя избор на предстоящото събрание.

„Нашият спорт е достигнал невиждано дъно, няма накъде повече. Сутрешните изявления на сайта и аз не знам за какво бяха. Това някой благоевградски юрист го е писал - на прокурор щели да дават клуба на ЦСКА. В събота има избори, трябва клубовете да преценят дали искат да живеят в блато, ако искат тоя гнусен расизъм и дискриминация“, коментира Ганчев на пресконференция в София.

„Аз ви моля да зададете въпроси към най-голямата легенда – г-н Йорданов, към изключителния Армен Назарян. Под ударите на дискриминацията се родиха в България и както казваше бившия президент Петър Стоянов "Армен е голям българин" и така-нататък. След като Валентин Йорданов си дойде, за да спасява спорта, който го е изградил като личност, признат от целия свят, дъното е много дълбоко, ама много дълбоко. Спортът не се нуждае от политика. Федерацията по борба получава смешни средства“, добави още бившият собственик на футболния ЦСКА.

На брифинга присъстваха още кандидатът за президент Тодор Ангелов, както и легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян.