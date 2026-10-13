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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове

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Защитата трябва да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната, заяви полк. Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете в коментар за атаката с дронове по кораби в Черно море. По думите му ключови са ранното откриване на заплахата, координацията и готовността за реакция.

Той повдигна въпросът върху необходимостта от цялостна система за защита, вместо върху конкретното разстояние, на което е станал инцидентът.

„ Три основни компоненти. Първо - на 2 или 3 мили плюс или минус не дават никакво значение. Тук не обходима цялостна система. Няма ефективна защита без цялостна система. Наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение за въздействие и въздействие. Ние тук виждаме отново как правителството реагира след инцидента. Извинявам се много, но сигналът е подаден от някакъв дежурен по морски трафик, който е цивилна организация и е подаден след това. Факт е, че единна система въобще не можем да говорим за решения.“

По думите му времето за реакция е решаващо, а отговорността за готовността и координацията трябва да бъде изяснена.

„13 мили се минава за 10-15 секунди и може да бъде поразен всеки обект, ако той не е бил открит своевременно. Вместо предварително изградена готовност , виждаме необходимост от реакция след поредното нападение. Трябва да се търси отговорност за готовността, координацията и изпълнението на тези решения.“

Друг важен въпрос според експерта е доколко защитата обхваща хората, а не само обектите, които могат да бъдат атакувани.

„Защитата на хората следва да е водеща. Не само кораби, критична инфраструктура, а екипажи, граждани, населението, включително вътре в страната. Защитени ли са, подготвени ли са, системата работи ли. Това са въпросите.“

Миланов предупреди, че публичният разговор не трябва да се ограничава до предположения за произхода на дроновете, а да се съсредоточи върху готовността на страната да реагира.

На въпрос как може да се противодейства на подобен тип нападения, той посочи изграждането на цялостна система за откриване, идентифициране и неутрализиране на дронове.

„С изграждането на такава цялостна система. Дронът би следвало да бъде открит не на 13, 15 или 20 мили, а на над 100 мили. Защото движиейки се със скорост 300 до 500 км в час, той стига до броени минути, 3 до 5 минути. До всеки обект, който иска да порази. Точно за тези няколко минути трябва да се предприемат всички тези действия.“

Експертът описа процеса като комплекс от взаимосвързани действия, които трябва да бъдат извършени в кратък срок – от откриването и идентификацията до вземането на решение и поразяването на целта.

В заключение Миланов подчерта необходимостта системата за противодействие на дронове да бъде свързана с националната противовъздушна отбрана.

#Иван Миланов #Крапец и Бяла #нова атака с дронове #защита

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