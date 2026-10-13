Премиерът и външният министър след новите атаки с дронове: Недопустимо и неприемливо

Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море, в непосредствена близост до териториалните води на България. Корабът „Азов Конкорд“ е атакуван и е потънал на 17 мили източно от Крапец. 11 моряци са в неизвестност, а 5 са спасени. Другият кораб, „Челси-3“, е поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци са спасени. Премиерът Радев свика спешно службите за сигурност и проведе разговор

Остра реакция от страна на българското правителство след поредната атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. В случая става въпрос за два кораба. Тази нощ беше свикан спешно Съветът по сигурността към правителството. Докато министър-председателят е изслушвал докладите на специалните служби за спасително-евакуационните действия по вода и въздух, провеждани за оказване на помощ на поразения кораб „Челси 3“ на 18 мили източно от Бяла, е получена информация за втори атакуван кораб – „Азов Конкорд“, на 17 мили източно от Крапец, който е потънал. Министър-председателят Румен Радев определи двете нови атаки като абсолютно недопустими действия срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските брегове. Той заяви, че ще поиска спешен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще привика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Премиерът съобщи още, че ще настоява за помощ от ЕС и НАТО за пълно разследване на всички инциденти в изключителната икономическа зона на България, за да се установи кой стои зад нападенията, с каква цел и по какви причини.

Румен Радев, министър-председател: „Това е абсолютно недопустимо – поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. България продължава да иска помощ за разследване на ударите, за да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за укрепване на нашите способности за реакция. Нямаме ясни доказателства, за да отправим обвинения към която и да е от страните. Но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.“

Велислава Петрова, министър на външните работи: „През нощта България извърши издирвателна и спасителна операция в Черно море. Повтарящите се атаки срещу търговски плавателни съдове в непосредствена близост до българските териториални води са напълно неприемливи. Те са дръзко нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море е неделима от сигурността на Европа. Свободата на навигация и безопасността на цивилните екипажи трябва да са приоритет. В постоянен контакт съм с нашите партньори от ЕС и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от помощ в разследването на атаките, установяването на произхода на дроновете и засилването на наблюдението на въздушното и морското ни пространство, както и на капацитета ни за ответен отговор. Премиерът Румен Радев ще привика днес руския посланик. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепяме всички дипломатически усилия за слагане на нейния край.“