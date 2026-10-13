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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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велислава петрова повторните нападения кораби непосредствена близост териториалните води напълно неприемливи
Снимка: БТА
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Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в Екс министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море.

Външният министър заявява още, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.

Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет, заявява Петрова.

Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране, посочва тя.

Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, написа още Велислава Петрова.

Премиерът Радев съобщи, че ще извика за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация, каза по-рано днес министър-председателят.

#нова атака с дронове #външен министър Велислава Петрова

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