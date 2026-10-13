Спортният тотализатор и Българския олимпийски комитет подписаха договор за сътрудничество

Спортният тотализатор и Олимпийският комитет с договор за сътрудничество, който ще бъде в сила до края на 2028 година. Партньорството, чиято цел е подпомагане на развитието на българските спортисти, беше обявено днес на специална церемония в Министерството на младежта и спорта.

„Искам преди всичко да израза своята огромна благодарност от името на Българския олимпийски комитет първо към Министерството на младежта и спорта и второ към Българския спортен тотализатор за този договор за сътрудничество през следващите три години. Това е основата за дългогодишно сътрудничество между Олимпийския комитет и Българския спортен тотализатор, който, разбира се, ще бъде възможност за нашите дългосрочни цели за развитието на Олимпийските ценности и най-вече за развитието на българските спортисти. Смятам, че подпомагането и подкрепата за българските спортисти не трябва да бъде само в Олимпийската година, а трябва да бъде през целия Олимпийски цикъл“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.