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Спортният тотализатор и Българския олимпийски комитет подписаха договор за сътрудничество

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Весела Лечева благодари за оказаната подкрепа към българските спортисти.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният тотализатор и Олимпийският комитет с договор за сътрудничество, който ще бъде в сила до края на 2028 година. Партньорството, чиято цел е подпомагане на развитието на българските спортисти, беше обявено днес на специална церемония в Министерството на младежта и спорта.

„Искам преди всичко да израза своята огромна благодарност от името на Българския олимпийски комитет първо към Министерството на младежта и спорта и второ към Българския спортен тотализатор за този договор за сътрудничество през следващите три години. Това е основата за дългогодишно сътрудничество между Олимпийския комитет и Българския спортен тотализатор, който, разбира се, ще бъде възможност за нашите дългосрочни цели за развитието на Олимпийските ценности и най-вече за развитието на българските спортисти. Смятам, че подпомагането и подкрепата за българските спортисти не трябва да бъде само в Олимпийската година, а трябва да бъде през целия Олимпийски цикъл“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.

Подробности вижте във видеото!

#Български олимпийски комитет (БОК) #Български спортен тотализатор #Весела Лечева

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