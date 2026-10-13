Жена загина в пожар в старчески дом, има и ранени

76-годишна жена загина в пожар в Дома за стари хора „Топла грижа“ във Варна. Други две жени са ранени и са настанени във Военноморската болница в града.

Окръжна прокуратура - Варна ръководи досъдебно производство за случая.

Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3.00 часа на 13 октомври 2026 г. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до избухването на пожара, както и тези довели до смъртта на жената. Предстои да бъдат назначени пожаротехническа и съдебномедицинска експертизи.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков