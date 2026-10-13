Интензивни валежи в следобедните часове

Валежната обстановка в страната продължава. Предупреждение за интензивни и значителни по количество валежи е в сила и в следобедните часове в районите, оцветени в жълто и оранжево на картата. Ще бъде облачно и на много места ще вали. Температурите ще са без съществен дневен ход, а максималните ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, а на морския бряг – от 15° до 17°. Ще духа умерен, а в източната половина на страната – силен северен вятър.

През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Жълт код за опасност от значителни валежи е обявен утре в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. В източните райони ще духа и силен североизточен вятър, а от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°, а на морския бряг – от 14° до 16°.

И по Черноморието на много места ще вали, по-продължително по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде силен от север. Дъжд ще вали и над планините, главно в Стара планина, Родопите и Странджа. Над 1500 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от север-североизток.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък облачността временно ще намалее. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър.

В петък ще е облачно, на много места с валежи. В събота вятърът от северозапад ще се усили, облачността ще е променлива и на места, главно в Източна България, ще вали. Ще се задържи хладно за периода, с минимални температури между 3° и 8° и максимални между 11° и 16°.

В неделя ще остане ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Валежите бързо ще спрат и ще започне затопляне.