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„Кървавата яма“ и „Герена“: историята, която свързва НЕК и Левски

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Спорт
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И двата клуба играят на стадиони, изградени с потта и физическия труд на своите общности.

НЕК Ниймеген
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Съперникът на Левски в Лига Европа - НЕК Ниймеген е клуб роден от работническата класа и носи една от най-любопитните истории в нидерландския футбол. Клубът е основан през 1900 г. от работници в смятания за най-стар град в страната, които поради социалния си произход не са допускани в тогавашния елитарен местен тим.

Предстоящият двубой между НЕК и Левски носи неподозирана, но дълбока историческа съпоставка. И двата клуба играят на стадиони, изградени с потта и физическия труд на своите общности.

Домът на домакините, „Гоферщадион“, е изкопан изцяло на ръка през 30-те години от хиляди безработни граждани на Ниймеген по време на Голямата депресия, поради което получава прозвището „Кървавата яма“.

Историята на „синия“ дом, стадион „Георги Аспарухов“, носи абсолютно същия дух. В началото на 60-те, хиляди „сини“ привърженици отделят от свободното си време и с лопати и колички участват в доброволните бригади, за да издигнат легендарния си стадион на „Герена“.

На 15 октомври един срещу друг се изправят два тима, чиито арени не са просто съоръжения, а паметници на народната любов.

Автор: Росен Станчев

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