Лидерът в класирането Левски спечели гостуването си на последния Черно море

Левски победи Черно море с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Ел Мехди Мубарик даде аванс на "сините", преди Рейналдо да оформи крайния резултат.

В хода на първото полувреме на стадион "Тича" във Варна двата отбора си размениха по един точен удар, но само този на гостите се превърна в гол. Дамян Христов боксира топката след центриране от ъглов удар на Сержиньо. Ел Мехди Мубарик обаче стреля от воле и откри резултата със страхотен шут.

Преди почивката Селсо Сидни се опита да възобнови равенството, но Огнян Владимиров се справи с изстрела му.

В 38-ата минута Мустафа Сангаре получи контузия и бе заменен от Алекс Сентейес.

След паузата възпитаниците на Хулио Веласкес удвоиха преднината си. Рейналдо засече от непосредствена близост подаване по земя във вратарското поле на резервата Алдаир.

Левски оглавява класирането с актив от 28 точки. Черно море остава на последната 14-а позиция в подреждането с 6 пункта.