Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Инцидентът е станал между три леки автомобила.

„В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг.

Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък.

Един от служителите на държавната „Автомагистрали“ е загинал. Човек, който е бил там, за да обезопаси пътя и да предпази останалите участници в движението“, съобщи в профила си във Фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Снимки: Катастрофи в София/Фейсбук

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Временно движението и при 49-и км на магистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента.

Задръстването в посока София е над 10 км в района на Ихтиман.

снимка: Карина Караньотова, БНТ