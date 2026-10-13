БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато...
Чете се за: 02:45 мин.
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
Чете се за: 01:50 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:05 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет

Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Служител на "Автомагистрали" е загубил живота си докато обезопасявал друго произшествие

Снимка: Фейсбук: Катастрофи в София
Слушай новината

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Инцидентът е станал между три леки автомобила.

„В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг.

Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък.

Един от служителите на държавната „Автомагистрали“ е загинал. Човек, който е бил там, за да обезопаси пътя и да предпази останалите участници в движението“, съобщи в профила си във Фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Снимки: Катастрофи в София/Фейсбук

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Временно движението и при 49-и км на магистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента.

Задръстването в посока София е над 10 км в района на Ихтиман.

снимка: Карина Караньотова, БНТ

#загинал #автомагистрала „Тракия“ #двама ранени #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
1
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
2
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
3
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
4
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
5
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: Регионални

Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен
Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен
Служители от различни сектори в Шумен протестираха за поне 10% ръст на заплатите Служители от различни сектори в Шумен протестираха за поне 10% ръст на заплатите
Чете се за: 01:40 мин.
Язовирите са пълни на близо 65% – най-високо ниво за последните 8 години Язовирите са пълни на близо 65% – най-високо ниво за последните 8 години
Чете се за: 02:22 мин.
Медици от болницата във Враца са притеснени от планираните промени в ръководството Медици от болницата във Враца са притеснени от планираните промени в ръководството
Чете се за: 02:27 мин.
Изоставен куфар вдигна на крак полицията и затвори супермаркет в Благоевград Изоставен куфар вдигна на крак полицията и затвори супермаркет в Благоевград
Чете се за: 00:25 мин.
"Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното от утре "Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното от утре
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО) Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Найденов призова за избор между повече от един кандидат за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ