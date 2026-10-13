Служители от различни сектори в Шумен протестираха за поне 10% ръст на заплатите

Протестиращи от сферата на културата и "Български пощи" затвориха за кратко централен булевард в Шумен. Те бяха подкрепени от служители в здравеопазването, образованието, железниците и частния сектор. Основното им искане е ръст на заплатите от следващата година с минимум 10%. Протестните акции ще продължат и в други градове на страната, обявиха от КНСБ.

Недоволните настояват гласът им да бъде чут. Те алармираха, че възнагражденията им са близо до минималната работна заплата, въпреки че полагат квалифициран труд. Ниското заплащане демотивира младите хора и ги отблъсква от реализация в тези сфери. Протестиращите са притеснени, че постоянно растящите цени бързо стопяват покупателната способност на доходите им.

За работещите в "Български пощи" това е втори протест от началото на годината. Въпреки че в първите месеци те получиха минимално увеличение, служителите настояват за адекватно и съобразено с инфлацията заплащане.