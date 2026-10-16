Празник на ВВС: Навършват се 114 години от първия боен полет

Днес Българските ВВС отбелязват своя празник - на днешния ден се навършват 114 години от първия боен полет на военната ни авиация. В София с тържествен ритуал, каквато е традицията, ще се положат венци и цветя пред Паметника на летеца. В ритуала ще участват представители на командния състав, Гвардейският представителен духов оркестър и както и представително формирование от Националната гвардейска част. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също ще участват в тържествения ритуал.

Операциите се провеждат в българската изключителна икономическа зона, на около 80 морски мили от брега, с участието на Военноморските сили, граничните служби и екипажи от авиобаза Крумово. През последните 12 дни хеликоптери „Кугър“ от авиобазата участват в мисии по издирване, наблюдение и обследване на пострадали кораби. Една от задачите е свързана с доставянето на спасители на борда на кораба „Ейбъл“, за да бъде оценено състоянието му. Майор Николай Николов, пилот на хеликоптер „Кугър“, разказа, че лично е участвал в три от четирите мисии над морето през последните 12 дни.

майор Николай Николов, полот на хеликоптер „Кугър“ 24-та АБ Крумово: „В последните 12 дни лично участвах в 3 от 4 мисии до момента море. Като първата започна на четвърти този месец, в търсенето на кораба „Ейбъл“ и неговото наблюдение от въздуха и следване. Няколко дни след това последвам мисията за търсене и спасяване на „Алфа Уатан“ и „Ейбъл“. И последната мисия, която изпълних, беше тази, която трябваше да доставим екип от нашите спасители на борда на кораба „Ейбъл“, за обследване на кораба.“

По думите му най-големите предизвикателства са свързани с метеорологичните условия, необходимостта от бърза реакция и координацията между различните служби.

майор Николай Николов, пилот на хеликоптер „Кугър“ 24-та АБ Крумово: „Най-важното в тези мисии беше да се прецени обстановката, защото метеорологичните условия не във всичките мисии бяха еднакви и хубави. Другото нещо, което трябваше тези мисии да бъдат изпълнени максимално бързо, защото втората мисия за търсене и спасяване, която проведохме, беше от много важно естество да стигнем на време в района на бедствието и при необходимост да спасим всички моряци, които са били на борда на потъналия кораб „Алфа Уатан“.

Майор Николов подчерта, че успешното изпълнение на подобни задачи зависи от взаимодействието между Военновъздушните сили, Военноморските сили и центровете за координация на морските спасителни операции.

„Освен това, всичко в тези мисии е свързано с една страшна голяма координация между различните видонства, между военно-морските сили, между военно-въздушните сили, съответно с центровете за търсене и спасяване море, за уточняването на точното местонахождение на бедстващите кораби и съответно за изпълнението на точния заход за търсене и спасяване, точния маневър за търсене и спасяване, получавайки ни точна информация за движението на морските течения и в кога посока да търсим.“

При една от спасителните мисии първоначално е изпратен самолет Су-25 за разузнаване на района. Целта е да бъдат установени координатите на бедстващите кораби и да се провери за евентуални заплахи.

майор Николай Николов, пилот на хеликоптер „Кугър“ 24-та АБ Крумово: „В непрекъснато взаимодействие сме при изпълнение на всяка една от тези мисии. Специално мисията, която беше за търсене и спасяване, първо беше изпратен самолет Су-25, който да разузнаем на целта, да даде точни координати за мястото на бедстващите кораби, и да ни даде ясна представя, дали в района има някакви други кораби, някакви евентуални заплахи, след което ние излетяхме за района на целта с точна информация от разузнавателния самолет, с точна информация от центровете за търсене и спасяване море за координатите на бедстващите кораби, и съответно това ни помогна да стигнем навреме и да проведем нашата операция по търсене и спасяване. Но за съжаление, не успяхме да намерим бедстващи в целия район на търсене и спасяване, който направихме.“

Капитан Димитър Рачев, борден техник на хеликоптер „Кугър“, коментира емоционалната тежест на спасителните операции, при които понякога екипажите не успяват да открият бедстващите моряци.

кап. Димитър Рашев борден инженер, 24-та АБ Крумово: „Резултата от търсенето понякога не отговаря на това, което ние очакваме. Зад всяка мисия стоят човешки съдби и семейства, които очакват близките си да се приберат в тях. Тежко е за нас, но това ни мотивира да бъдем по-ефективни, по-добри и по-подготвени в бъдещите такива мисии.“

Борден техник обясни и защо при полетите над морето хеликоптерите обикновено действат по двойки. Това позволява единият екипаж да окаже помощ на другия при възникване на аварийна ситуация.

кап. Димитър Рашев борден инженер, 24-та АБ Крумово: „При мисиите над море летим основно двойка, за да можем да се самоосигуряваме. Това означава, че ако при изпълнение на задачите възникне някаква аварийна ситуация на борда на единия въртолет, втория екипаж по най-ефективен и бърз начин да осигури необходимото спасяване. Самостоятелно и без наличието на други сили и средства. Ако единият се превърне в бедстващ, другия да може да осигури необходимата помощ.“

Освен че следи техническите параметри на хеликоптера, бордният техник подпомага работата на екипажа и при необходимост участва в операциите с бордовата лебедка. Сред участниците в мисиите е и спасителят Велислав Аръков, който заедно със свой колега е спуснат с бордната лебедка на кораба „Ейбъл“. Задачата им е да обследват плавателния съд и да предоставят информация за състоянието му.

мл. серж. Велислав Аръков, спасител в отделение „Търсене и спасяване“, 24-та АБ Крумово: „Голямото предизвикателство пред нас беше, че такъв тип задачи не се поставят често. Ние се готвим за различни ситуации. Една от тях беше тази, която ние изпълнихме. Беше ни поставена конкретна задача, да слезем да го обследваме кораба. Ние предоставяхме видео материал за това, което видяхме на борда и то обследвахме. И беше предоставено на нашето ръководство.“

Спасителите разполагат със специализирано оборудване за търсене и спасяване, както и с индивидуална екипировка за изпълнение на конкретни задачи на борда на плавателен съд.

„В такива сложни условия сме подготвени основно за два типа задачи. Основната задача, тя е потрясне и спасяване. Предвид района, в който работим, имаме аварийно-спасителни средства, с които се взема осигуряваме двете машини. И сме готови, при необходимост, да окажем помощ на бедстващи екипажи. А ние конкретно в нашата машина, бяхме подготвени и с индивидуално оборудване, с което да изпълним задачата на кораба, която ни беше поставена.“

По време на обследването екипът е осигуряван от въздуха от втория хеликоптер. Велислав Аръков подчерта, че доверието между членовете на екипажа се изгражда с опита и съвместната работа. Въпреки празничния ден военнослужещите от авиобаза Крумово остават в готовност да изпълнят нова мисия при необходимост. На въпрос дали един пилот винаги е готов да лети, майор Николай Николов отговори:

„Абсолютно. Това е нашето призвание. Затова е празник и на ВВС. Затова е и наш празник. Защото за нас летенето също си живота.“

От авиобаза Крумово екипът отправи пожелания за празника към всички военнослужещи от българските Военновъздушни сили, които изпълняват задачите си в защита на страната и остават готови да реагират при извънредни ситуации.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров