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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Румъния продължава спасителната операция по издирването на седем моряци

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Румъния продължава спасителната операция по издирването на седем моряци
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Продължава спасителната операция по издирването на седем моряци край румънските брегове. Две атаки срещу търговски кораби в близост до румънския бряг на Черно море през последните 36 часа предизвикаха безпокойство в северната ни съседка. Единият от корабите е бил атакуван в румънските териториални води, на около 9 морски мили от брега край Сулина.

Първата атака е особено значима, тъй като е станал в териториалните води на държава членка на НАТО. Корабът е бил на рейд и е изчаквал разрешение да влезе в делтата на Дунав, когато е бил ударен от дрон. Малко преди това е била обявена тревога за атака с безпилотни летателни апарати.

Заради географското положение на Румъния дронове, насочени към украинските пристанища от Крим, често преминават през част от румънското въздушно пространство. Има и случаи на паднали на румънска територия безпилотни апарати. Един от двата дрона, засечени преди първата атака, е бил свален от украинската противовъздушна отбрана в района на украинското пристанище Рени.

Около 10 часа по-късно е регистрирана втората атака - този път с кораб, превозващ химически товари. Той се е намирал на около 12–13 морски мили от румънския бряг, отново в района на Сулина, при входа на делтата на Дунав.

След като пристанището на Одеса стана обект на многократни руски атаки, значителна част от украинския износ беше пренасочена към дунавските пристанища. Използват се и пристанища в Румъния и Молдова, разположени в близост до делтата на Дунав.

Поредицата от атаки през последната седмица в България и Румъния поставя въпроса за сигурността на този износен коридор — от дунавските пристанища през Черно море към международните пазари.

В Румъния обаче темата остава на заден план заради преговорите около съставянето на новото правителство, чийто състав трябва да бъде гласуван на 20 октомври.

Очаква се румънските политици да изчакат развитието на ситуацията и евентуалните решения на НАТО и Европейския съюз.

#атаки с дронове в Черно море #румъния

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