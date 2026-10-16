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Откриха убит издирван младеж от димитровградското село Черногорово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Снимка: БТА/Архив
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Откриха убит издирван младеж от димитровградското село Черногорово. Трупът на 21-годишния мъж е намерен завързан във водите на река Харманлийска. За убийството е задържан негов връстник от Харманли.

Тялото е намерено с помощта на водолази при мащабна операция вчера. За разплитане на случая са използвани записи от камери за наблюдение. Задържаният и жертвата се познавали. Забелязани са заедно на 12 октомври в района на комплекс „Приказките“. Камерите запечатали, че единият се връща сам.

Разследването започнало след подаден преди 3 дни сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли. Според съдебния лекар преди да бъде завързан и хвърлен във водата, младият човек е бил душен. По данни на полицията задържаният е направил опит да продаде мобилния телефон на жертвата.

От прокуратурата съобщиха, че е повдигнато обвинение на задържания и му е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Това е второ жестоко убийство в Хасковска област за по малко от седмица. Вчера Окръжният съд задържа под стража майка и 14-годишния ѝ син за убийство на 67-годишен мъж, чието тяло бе намерено в багажник на кола.

#21-годишен младеж #Черногорово #Хасковско #река #убийство

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