Около 70 души са проверени при акция на СДВР срещу купуването на гласове

Претърсени са над 50 адреса, открит е един човек, обявен за общодържавно издирване
Акция срещу търговията с гласове се провежда на територията и на столицата.
Претърсени са над 50 адреса, проверени са около 70 души.
Към този момент няма задържани за съпричастност към купуване и продаване на гласове. Съставени са предупредителни протоколи.
Пламен Колев, началник "Охранителна полиция", СДВР: "Посещават се много адреси, няма задържани лица във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите. Има установено едно лице за издирване, създават се предупредителни протоколи и актове по закона за гражданската регистрация. Такива операции като днешната не са инцидентни, борбата срещу криминалната и икономическата престъпност са ежедневие. Приоритет кварталите с преобладаващо ромско население."