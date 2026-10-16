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Около 70 души са проверени при акция на СДВР срещу купуването на гласове

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Претърсени са над 50 адреса, открит е един човек, обявен за общодържавно издирване

Полицаи, жандармерия, акция, неутрални
Снимка: БНТ
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Акция срещу търговията с гласове се провежда на територията и на столицата.

Претърсени са над 50 адреса, проверени са около 70 души.

Към този момент няма задържани за съпричастност към купуване и продаване на гласове. Съставени са предупредителни протоколи.

Пламен Колев, началник "Охранителна полиция", СДВР: "Посещават се много адреси, няма задържани лица във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите. Има установено едно лице за издирване, създават се предупредителни протоколи и актове по закона за гражданската регистрация. Такива операции като днешната не са инцидентни, борбата срещу криминалната и икономическата престъпност са ежедневие. Приоритет кварталите с преобладаващо ромско население."

#70 проверени # акция на СДВР #купуване на гласове

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