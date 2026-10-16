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Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:27 мин.
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Мечка
Снимка: БТА
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Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански, съобщиха от общинската администрация. Призовават се жителите и гостите на града временно да избягват разходките в района и да бъдат внимателни. За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Държавното горско стопанство – Сандански и Районното управление на МВР в Сандански.

Гражданите при среща с мечката да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения, съветват специалисти. Не трябва да се приближават до животното, да се опитват да го хранят или прогонват, нито да го снимат отблизо.

Ако мечката не се приближава, хората трябва да се отдалечат бавно встрани, като оставят на животното свободен път. При наличие на мечета не бива да се застава между тях и майка им. Родителите трябва да държат децата близо до себе си, а малките да вземат на ръце.

При повторно забелязване на мечката или при непосредствена опасност гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, като посочат възможно най-точното местоположение. Обаждането трябва да бъде направено от безопасно място, посочват още от Община Сандански.

#забелязване #зоокът Сандански #предупреждение #мечка

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