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Укрепват 550 метра по бреговете на река Девинска

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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По левия бряг се изгражда нова стоманобетонна подпорна стена и ще се оформи крайречна алея

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Общината в Девин започна укрепване на бреговете на река Девинска. Проектът ще обхване близо 550 метра от речното корито. Целта е да се намали риска от наводнения.

Мерките са превантивни и целят да се повиши устойчивостта на речните брегове и ограничаване на ерозията.

Здравко Иванов, кмет на Девин: "Там имахме подпорна стена, която беше изградена от суха зидария, беше компрометирана на няколко места и с цел да бъде възстановена подпорната стена, при бъдещи по-големи води, реката да не излиза от коритото си."

Сега по левия бряг се изгражда нова стоманобетонна подпорна стена и след това ще се оформи крайречна алея.

Здравко Иванов, кмет на Девин: "Като ще бъдат поставени нови съдове за сметосъбиране, кошчета, съответно ще подменим спирките, които се намират в тази част. А от другата страна брега ще бъде заскален и ще бъде засаден с растителност, която е подходяща за това да държи ската, за да няма свличания."

Предвижда се засаждане на явор и черна елша. Част от съществуващата дървесна растителност ще бъде запазена, но няколко дървета са премахнати.

Здравко Иванов, кмет на Девин: "Те са доста стари дървета, доста високи и при големи ветрове доста застрашаващо се клатеха и имаше предпоставка да паднат или да се счупят дърветата и от тези съображения и тях превантивно ги премахваме и ги заместваме с по-подходяща растителност."

Укрепването има значение и за защитата на градската инфраструктура, тъй като в близост до речното корито има улици, водопроводна, канализационна мрежа и електропроводи.

#крайречна алея #стоманобетонена стена #550 метра #р. Девинска #укрепване

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