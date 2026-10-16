На 99 години: "Разходка по крилото на самолет"

99-годишна жена постави рекорд за най-възрастен човек в света в дисциплината "разходка по крилото на самолет".

Хелга Дъфи видяла по новините как 97-годишната Бети Бромадж прави същото, и решила, че иска да опита и тя.

За полета, по време на който е била привързана към горната част на малък самолет, Хелга сподели пред медиите, че не е успяла да изпита страх, тъй като била много развълнувана от преживяването.

Жената-рекордьор живее в дом за възрастни хора в графство Уилтшър.