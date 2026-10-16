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Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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съдът кюстендил поиска уточнения гърция екстрадицията прокурорския син васил михайлов
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Окръжният съд в Кюстендил поиска допълнителна информация от гръцките съдебни власти по делото за евентуалното предаване на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“.

Българските магистрати искат да изяснят дали Гърция настоява Михайлов да бъде предаден за постоянно, за да бъде съден там, при положение че срещу него в България има две висящи наказателни производства. По тях все още няма окончателно приключване, а сроковете за това остават неясни.

Следващото заседание е насрочено за 22 октомври, когато се очаква да има яснота дали поисканите уточнения са получени и как те ще се отразят на по-нататъшния ход на делото.

Гърция издирва Михайлов във връзка с разследване за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж.

Пред БНТ адвокатът на Михайлов - Ивайло Юруков, заяви, че клиентът му ще бъде съден безпристрастно във всяка една друга държава. Той не пожела да разкрие повече от проведените разговори със своя клиент по случая.

#прокурорският син #Гърция #Васил Михайлов #екстрадиция

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