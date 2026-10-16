Демонстрираха как гласовете на изборите се превръщат в резултат от вота

Как гласовете от изборите се превръщат в резултати и проценти - такава публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването направиха от ЦИК и "Информационно обслужване".

От дружеството обясниха, че няма възможност за външна намеса в системите им, защото мрежата им е защитена.

При неправилно въвеждане в изчислителните пунктове светват червени контроли.

Над 150 000 на практика са участниците в изборния процес, от тях близо 110 000 са хората в секционните избирателни комисии, останалите са наблюдатели, застъпници, представители на партиите и на социологическите агенции.