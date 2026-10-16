Петимата спасени моряци в Румъния са добре, седем още се издирват

Седем моряци от екипажа на кораба "Уайн Трейдър", атакуван от дронове в румънската акватория на Черно море, продължават да са в неизвестност.

От Констанца предава кореспондентът на БНТ Стилиян Деянов.

Петима души бяха спасени. Четирима от петимата моряци, които бяха настанени в болница, вече са освободени. Петият е без опасност за живота.

Вчера беше прекъснато търсенето на останалите седем заради лошите условия в Черно море, но тази сутрин то е подновено.

Междувременно министърът на отбраната на Румъния каза, че е имало и трета атака срещу кораб в румънските води на Черно море, но дронът не е уцелил кораба, а е паднал в близост.

Министърът на външните работи реагира остро снощи, като заяви, че Русия е изцяло отговорна за атаките и по този начин тества реакцията както на Румъния, така и на Алианса.