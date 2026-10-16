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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Петимата спасени моряци в Румъния са добре, седем още се издирват

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Седем моряци от екипажа на кораба "Уайн Трейдър", атакуван от дронове в румънската акватория на Черно море, продължават да са в неизвестност.

От Констанца предава кореспондентът на БНТ Стилиян Деянов.

Петима души бяха спасени. Четирима от петимата моряци, които бяха настанени в болница, вече са освободени. Петият е без опасност за живота.

Вчера беше прекъснато търсенето на останалите седем заради лошите условия в Черно море, но тази сутрин то е подновено.

Междувременно министърът на отбраната на Румъния каза, че е имало и трета атака срещу кораб в румънските води на Черно море, но дронът не е уцелил кораба, а е паднал в близост.

Министърът на външните работи реагира остро снощи, като заяви, че Русия е изцяло отговорна за атаките и по този начин тества реакцията както на Румъния, така и на Алианса.

#атаки с дронове #издирват #спасени моряци #Черно море

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