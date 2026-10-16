БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Шишков: Анексите за мантинелите са надхвърлили с 50% допустимата сума, проверяваме сертификатите

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Иван Шишков: Анексите за мантинелите са надхвърлили с 50% допустимата сума, проверяваме сертификатите
Слушай новината

Анексите по договорите за мантинелите са надхвърлили с 50% сумата, позволена от обществената поръчка. Това коментира регионален министър Иван Шишков и определи това като нарушение на закона. Той коментира обвиненията на ДПС от по-рано през деня за подготвяни злоупотреби.

В отговор на критиките от ДПС за мантинелите Шишков обясни, че обществените поръчки са правени по времето на Кирил Петков, а АПИ е подписвала договорите по времето на служебното управление.

„Анексите са превишили с 50% позволената от обществената поръчка сума. Има нарушение на закона. В участъците са дадени повече пари, отколкото закона е позволявал“, заяви Шишков.

Той коментира и въпроса къде са отишли средствата, като направи предположение за облагодетелстване на хора, които сега поставят темата.

„Най-вероятно парите са отишли в джобовете, които сега се вълнуват. Демерджиев ги посочи“, каза той.

По повод обвиненията на Делян Пеевски, че се подготвя кражба на милиарди през Шишков и АПИ, регионален министър отхвърли подобни твърдения и ги насочи към практиките на политическите си опоненти.

„Най-вероятно те така са го правили. Ние не готвим. Кражби няма. Всеки ден излизат факти“, заяви Шишков.

По повод твърденията на ДПС за т.нар. „формула Шишков“ той потвърди, че методиката за индексация е изготвена по време на служебното правителство, но обясни приемането ѝ с високата инфлация и затрудненията пред строителния бранш.

„Методиката за индексация наистина е правена по време на нашия служебен кабинет. Имаше сериозна инфлация тогава. Строителният бранш нямаше как да продължава да строи. Обикновено крадецът вика дръжте крадеца. Аз в първите ми дни като министър, излязох и казах за методиката и за опитите да се платят авансите. Методиката беше необходима. Но тя трябва да е нормативен документ, който съответства на реалността. Определени управляващи не са работили в полза на обществото, а в полза на нечии джобове. Е - създаваме дискомфорт“, коментира Шишков.

Във връзка с обвиненията с действията по спиране на използването на определени мантинели. Той посочи, че все още очаква резултатите от проверките за качеството и документите на съоръженията.

„А кога се появиха обвиненията? Когато спряхме да взимаме от онези мантинели, за които говоря! Продължавам да очаквам анализа. Дали има краштестове. Дали има сертификати. Чакам какво ще се случи в тази посока. Проучванията на мантинелите продължават“, каза Шишков.

Той уточни, че мантинелите, предмет на проверките, са поставяни през 2024–2025 г.

На въпрос дали сертификатите са фалшиви, бившият регионален министър заяви, че проверката все още продължава.

#министър Иван Шишков #мантинели #ДПС

Последвайте ни

ТОП 24

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
1
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
3
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
4
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
5
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
6
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Политика

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците
Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона
Чете се за: 08:32 мин.
Радан Кънев: Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на ЕС е абсурдна, опасна и необяснима Радан Кънев: Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на ЕС е абсурдна, опасна и необяснима
Чете се за: 04:20 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа
Чете се за: 00:45 мин.
ПП събра подписи за извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов ПП събра подписи за извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов
Чете се за: 01:40 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване на нашите способности Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване на нашите способности
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест в София за по-високи доходи
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ