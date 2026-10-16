Иван Шишков: Анексите за мантинелите са надхвърлили с 50% допустимата сума, проверяваме сертификатите

Анексите по договорите за мантинелите са надхвърлили с 50% сумата, позволена от обществената поръчка. Това коментира регионален министър Иван Шишков и определи това като нарушение на закона. Той коментира обвиненията на ДПС от по-рано през деня за подготвяни злоупотреби.

В отговор на критиките от ДПС за мантинелите Шишков обясни, че обществените поръчки са правени по времето на Кирил Петков, а АПИ е подписвала договорите по времето на служебното управление.

„Анексите са превишили с 50% позволената от обществената поръчка сума. Има нарушение на закона. В участъците са дадени повече пари, отколкото закона е позволявал“, заяви Шишков.

Той коментира и въпроса къде са отишли средствата, като направи предположение за облагодетелстване на хора, които сега поставят темата.

„Най-вероятно парите са отишли в джобовете, които сега се вълнуват. Демерджиев ги посочи“, каза той.

По повод обвиненията на Делян Пеевски, че се подготвя кражба на милиарди през Шишков и АПИ, регионален министър отхвърли подобни твърдения и ги насочи към практиките на политическите си опоненти.

„Най-вероятно те така са го правили. Ние не готвим. Кражби няма. Всеки ден излизат факти“, заяви Шишков.

По повод твърденията на ДПС за т.нар. „формула Шишков“ той потвърди, че методиката за индексация е изготвена по време на служебното правителство, но обясни приемането ѝ с високата инфлация и затрудненията пред строителния бранш.

„Методиката за индексация наистина е правена по време на нашия служебен кабинет. Имаше сериозна инфлация тогава. Строителният бранш нямаше как да продължава да строи. Обикновено крадецът вика дръжте крадеца. Аз в първите ми дни като министър, излязох и казах за методиката и за опитите да се платят авансите. Методиката беше необходима. Но тя трябва да е нормативен документ, който съответства на реалността. Определени управляващи не са работили в полза на обществото, а в полза на нечии джобове. Е - създаваме дискомфорт“, коментира Шишков.

Във връзка с обвиненията с действията по спиране на използването на определени мантинели. Той посочи, че все още очаква резултатите от проверките за качеството и документите на съоръженията.

„А кога се появиха обвиненията? Когато спряхме да взимаме от онези мантинели, за които говоря! Продължавам да очаквам анализа. Дали има краштестове. Дали има сертификати. Чакам какво ще се случи в тази посока. Проучванията на мантинелите продължават“, каза Шишков.

Той уточни, че мантинелите, предмет на проверките, са поставяни през 2024–2025 г.

На въпрос дали сертификатите са фалшиви, бившият регионален министър заяви, че проверката все още продължава.