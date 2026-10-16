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Общество
Сигурност и правосъдие
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"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
12:27, 16.10.2026
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
11:59, 16.10.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
10:47, 16.10.2026
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
00:04, 16.10.2026
Чете се за: 06:30 мин.
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Спортни новини 16.10.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 16.10.2026
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12:19, 16.10.2026
Притокът на мигранти към Босна и Херцеговина е намалял, но...
12:16, 16.10.2026
МВР за акцията в Бургас: Проверяваме адреси и магазини, за да...
12:11, 16.10.2026
Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
12:01, 16.10.2026
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест...
11:37, 16.10.2026
Около 70 души са проверени при акция на СДВР срещу купуването на...
11:08, 16.10.2026
Откриха убит издирван младеж от димитровградското село Черногорово
09:36, 16.10.2026
Румъния продължава спасителната операция по издирването на седем...
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#спортни новини
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12:01, 16.10.2026
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Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
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