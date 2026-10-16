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МВР за акцията в Бургас: Проверяваме адреси и магазини, за да гарантираме честен вот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БНТ
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Мащабна специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове, разпространението на наркотици и битовата престъпност се проведе рано тази сутрин в Бургас. Петима души са задържани. В хода на акцията униформените извършиха проверки на частни адреси и търговски обекти.

Спецакцията започна около 07.00 часа тази сутрин в бургаския квартал „Победа“, където жандармерия блокира всички входове и изходи. Полицията проверява постъпили сигнали за купуване на гласове преди предстоящите президентски избори. От квартала традиционно постъпват множество подобни сигнали, но част от местните жители отричат да са ставали свидетели на търговия с вот. До момента са задържани петима души, предимно за престъпления, свързани с наркотици. При една от проверките в частен дом е разкрита лаборатория за производство на синтетична дрога. Полицаите иззеха материали за производство на метамфетамин, а малко по-късно изведоха с белезници и мъжа, за когото се предполага, че стои зад незаконната дейност. Паралелна спецакция се провежда и в Община Айтос. А от началото на месеца на територията на областта са задържани около 80 души за наркоразпространение.

- БНТ: „От колко време работи нарколабораторията кажете ни? Сега преди изборите някой нещо предлагал ли Ви е?“

- „Не се занимавам с такива работи. Такова нещо няма.”

Снимки: Елеана Цанова, БНТ

Атанаска: „За купуване на гласове ако предлагат, предлагат някъде навътре.”

- БНТ: „Защо Ви проверяват?“

гл. инспектор Ивайло Инджов, началник „Охранителна полиция” към Първо РПУ-Бургас: „Проверяват се обекти, както къщи, така и магазини, понеже знаем, че там най-лесно се контролира вота особено сред ромското население. Целта е една - да се гарантира честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват по съвест и както желаят.“

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#Ивайло Инджов #мащабна акция #Бургас #полицейска операция #купуване на гласове

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