БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Втори ден на срещата на върха в Брюксел. Очаква се европейските лидери да включат в заключенията си призив за спирането на дроновите атаки в Черно море. Подкрепата за Украйна е сред другите теми на обсъжданията. В съвета участва и украинският президент Володимир Зеленски. Днес той ще проведе срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и премиери на различни държави. Няма предвидена среща с България.

Очаква се в заключенията на Европейския съвет да има призив към Русия да престане с атаките в Черно море и да спре да използва храните като оръжие, защото по този начин причинява продоволствена криза поне на три континента. Според европейските лидери ударите в икономическите води на Румъния и България са неприемливи и противоречат на международното морско право. Днес основна тема ще бъде подкрепата за Украйна на фона на предстоящата зима. Председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет подчертаха тази сутрин, че тази подкрепа ще продължи. Очаква се до края на годината Украйна да отвори всички преговорни глави по пътя си към Европейския съюз. Очаква се също така Европейският съюз да започне обсъждането на нови санкции срещу Русия.

Антонио Коща, председател на Европейски съвет: „Нашето послание към президента Зеленски е много ясно - подкрепата на ЕС за Украйна остава по-силна от всякога. Не е време за облекчаването на санкциите срещу Русия. Време е да увеличим подкрепата си за Украйна, да засилим натиска. От основно значение е да притиснем Русия да приеме истинско прекратяване на огъня, да седне на масата на преговорите и да спре тази война.“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Разбира се ще говорим за подкрепата, която можем да предоставим на Украйна за зимата. Русия прави всичко възможно да разруши енергийна и водна инфраструктура, но ние стоим до вас и ще ви подкрепим както и предишните зими. Подкрепихме енергийното примирие на президента Тръмп, но видяхме, че Русия не го спази нито за минута, а вместо това ескалира. Подготвяме 25-тия пакет санкции. Едно нещо е напълно ясно - няма да вдигнем нито една санкция, докато Русия не спре войната.“

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Вашата подкрепа е от ключово значение и ние разчитаме на нея. Приоритетът ни е енергийните нужди, това е точка номер едно. Искаме да прекратим тази война колкото се може по-скоро, но не виждаме сигнали от Русия, че е готова за това. Зимният пакет не е само енергетика, но също ПВО защита. Урсула е напълно права, че не трябва да говорим само за 2026 година, но и за следващата година. Това са основните въпроси днес. Благодарен съм на нашия парламент и правителството, че се справиха блестящо и дори под такива масирани атаки успяха да гласуват важни реформи.“

Снимки: БТА

След многочасови дебати вчера по многогодишната финансова рамка европейските лидери не успяха да сближат позициите си. Затова се очаква извънредна среща на върха по тази тема в края на ноември.

Вижте още в прякото включване на Дисислава Апостолова

#европейските лидери #сигурността #подкрепа за Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
1
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
2
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
4
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Европа

Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа
Чете се за: 00:45 мин.
Ройтерс след спирането на „Старлинк“ за Украйна: Заповедта е дошла от Белия дом Ройтерс след спирането на „Старлинк“ за Украйна: Заповедта е дошла от Белия дом
Чете се за: 01:55 мин.
Втори ден на Европейския съвет: България и Румъния настояват за спиране на атаките в Черно море Втори ден на Европейския съвет: България и Румъния настояват за спиране на атаките в Черно море
Чете се за: 03:37 мин.
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
5012
Чете се за: 05:12 мин.
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест в София за по-високи доходи
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“ Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване...
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт,...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ