Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността

Втори ден на срещата на върха в Брюксел. Очаква се европейските лидери да включат в заключенията си призив за спирането на дроновите атаки в Черно море. Подкрепата за Украйна е сред другите теми на обсъжданията. В съвета участва и украинският президент Володимир Зеленски. Днес той ще проведе срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и премиери на различни държави. Няма предвидена среща с България.

Очаква се в заключенията на Европейския съвет да има призив към Русия да престане с атаките в Черно море и да спре да използва храните като оръжие, защото по този начин причинява продоволствена криза поне на три континента. Според европейските лидери ударите в икономическите води на Румъния и България са неприемливи и противоречат на международното морско право. Днес основна тема ще бъде подкрепата за Украйна на фона на предстоящата зима. Председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет подчертаха тази сутрин, че тази подкрепа ще продължи. Очаква се до края на годината Украйна да отвори всички преговорни глави по пътя си към Европейския съюз. Очаква се също така Европейският съюз да започне обсъждането на нови санкции срещу Русия.

Антонио Коща, председател на Европейски съвет: „Нашето послание към президента Зеленски е много ясно - подкрепата на ЕС за Украйна остава по-силна от всякога. Не е време за облекчаването на санкциите срещу Русия. Време е да увеличим подкрепата си за Украйна, да засилим натиска. От основно значение е да притиснем Русия да приеме истинско прекратяване на огъня, да седне на масата на преговорите и да спре тази война.“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Разбира се ще говорим за подкрепата, която можем да предоставим на Украйна за зимата. Русия прави всичко възможно да разруши енергийна и водна инфраструктура, но ние стоим до вас и ще ви подкрепим както и предишните зими. Подкрепихме енергийното примирие на президента Тръмп, но видяхме, че Русия не го спази нито за минута, а вместо това ескалира. Подготвяме 25-тия пакет санкции. Едно нещо е напълно ясно - няма да вдигнем нито една санкция, докато Русия не спре войната.“

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Вашата подкрепа е от ключово значение и ние разчитаме на нея. Приоритетът ни е енергийните нужди, това е точка номер едно. Искаме да прекратим тази война колкото се може по-скоро, но не виждаме сигнали от Русия, че е готова за това. Зимният пакет не е само енергетика, но също ПВО защита. Урсула е напълно права, че не трябва да говорим само за 2026 година, но и за следващата година. Това са основните въпроси днес. Благодарен съм на нашия парламент и правителството, че се справиха блестящо и дори под такива масирани атаки успяха да гласуват важни реформи.“

Снимки: БТА

След многочасови дебати вчера по многогодишната финансова рамка европейските лидери не успяха да сближат позициите си. Затова се очаква извънредна среща на върха по тази тема в края на ноември.

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