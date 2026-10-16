Притокът на мигранти към Босна и Херцеговина е намалял, но маршрутът остава активен

Мигрантският маршрут през Босна и Херцеговина остава активен, въпреки че притокът на мигранти, опитващи се да достигнат страните от ЕС през този коридор, е намалял значително. Босна се стреми да засили партньорската си роля с Брюксел на фона на бавния напредък по пътя си към присъединяване към ЕС.

Федерацията се разглежда като жизненоважен партньор в управлението на миграцията по маршрута през Западните Балкани.

Над 500 мигранти в момента пребивават в района на Унско-Санския кантон, регион, който остава критична част от маршрута за мигрантите, които се стремят да влязат в ЕС през Босна.

„В момента съм тук в Босна, в лагера в Бихач. Целта ми е да отида в Европа, през Хърватия. Трудно е, но можем да го направим. Искам да отида във Франция, защото мога да си намеря работа там.“

Броят на мигрантите е намалял от пика си по време на кризата от 2019 до 2021 година.

Жарко Лакета, директор на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина: "Що се отнася до Балканския маршрут през Босна и Херцеговина, можем да заключим, че притокът е намалял в сравнение с някои предишни години."

Звеното „Изачич“ покрива 97 километра граница. То съобщава за ежедневни операции за борба с контрабандата и нелегалните опити за преминаване.

Елвис Захирович, командир на звеното на Граничната полиция на Босна и Херцеговина: "Западният маршрут, който преминава през този район, все още е активен. Сега е есен и разбира се, през този период миграцията се увеличава в сравнение с предишни периоди. През зимата и при лоши метеорологични условия тя е в застой."

До юни 2026 г. 130 служители на Фронтекс бяха разположени по границите на страната. Местните агенции отчитат засилено сътрудничество със съседна Хърватия и европейските институции за сигурност.

Международното сътрудничество остава крайъгълен камък на европейската рамка за сигурност, като Босна играе ключова роля в управлението на миграционните предизвикателства по маршрута през Западните Балкани.