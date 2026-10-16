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Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Украйна обяви край на енергийното примирие

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Ново остро противопоставяне между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп. Размяната на реплики идва на фона на подновените атаки от страна на Киев срещу руски енергийни обекти. След вчерашната украинска атака срещу рафинерия на "Роснефт" близо до Москва, Русия заяви, че е предотвратила нападение с дрон срещу топлофикационна инфраструктура във Владимирска област, източно от столицата. В Украйна - поне трима души загинаха при руска дронова атака срещу Харков. Друга атака остави без ток 370 000 души в украинската Волинска област, на границата с Полша, която вдигна изтребители заради атаката. Прекъсвания на тока има и в Киев.

Подновяването на украинските атаки по руски рафинерии предизвика отново гнева на американския президент. В интервю за "Нюзмакс" Доналд Тръмп нападна Володимир Зеленски и каза, че с него се работи по-трудно, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола. Мисля, че това е позор."

Според Тръмп има много други цели, които Украйна може да атакува вместо рафинериите. Ройтерс коментира, че Тръмп се опитва да окаже натиск върху Киев да спре атаките си срещу руски нефтопреработвателни заводи, защото високите цени на горивата подкопават подкрепата за Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Експерти обаче твърдят, че скокът се дължи главно на американско-израелската война с Иран.

В интервю за "Файненшъл таймс" излъчено късно снощи украинският президент обяви окончателен край на енергийното примирие, анонсирано от Тръмп по-рано тази седмица. Зеленски критикува американската администрация за спирането на услугата на "Старлинк" при монтиране на бързодвижещи се обекти. Прекъсването спря украинските операции с дронове прехващачи и комуникациите на бойното поле.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Това, което знам е, че "Старлинк" е бил превключен на ниска скорост. Не е било технически проблем, а въпрос на желание. Разбираме какво се случва, защото прекъсването беше навсякъде - в столицата Киев, както и на бойното поле."

Според източници на Ройтерс заповедта за ограничаване на "Старлинк" е дошла от Белия дом. Агенцията цитира двама американски служители и един западен представител, според които ръководството на Министерството на отбраната е получило съобщение, че услугата "Старшийлд" на SpaceX за украинските въоръжени сили трябва да бъде ограничена. Длъжностните лица не са уточнили кой в Белия дом е взел решението или кой е бил отговорен за изпълнението на заповедта.

От украинското министерство на отбраната съобщиха, че приемниците вече функционират, но само при скорости до 160 км/ч.

#„Старлинк“ #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна

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