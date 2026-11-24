На фона на засилващия се санкционен и дипломатически натиск върху Москва руските специални служби търсят нови начини за вербуване на агенти в държавите от Европейския съюз. За целта се използват приложенията за съобщения Telegram и WhatsApp, както и платформата Discord. Това съобщи пресслужбата на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна (ГУР).

Според информацията конкретно в платформата Discord от началото на 2026 г. са били публикувани над 20 милиона обяви с предложения за „бърза и лесна“ печалба.

„Целта на Кремъл е да привлече изпълнители за шпионска и диверсионно-подривна дейност на територията на Централна и Източна Европа, и по-специално в балтийските държави. Повечето от тези обяви са публикувани от еднократни профили, регистрирани с телефонни номера от Индия, Иран и редица държави от Близкия изток“, посочват от ведомството.

По данни на разузнавачите сред основните целеви групи са финансово уязвими категории от населението – местни жители, бежанци и мигранти. Специално внимание се обръща на младежи на възраст между 18 и 25 години, както и на привърженици на радикални, популистки, пацифистки и етнически движения.

„Възнаграждението за изпълнение на задачите възлиза на около 1500–3000 щатски долара. Средствата се превеждат в криптовалута или чрез банкови сметки на посредници след потвърждаване на резултатите от извършената работа“, допълниха от ГУР.

Оттам добавят, че по този начин руските спецслужби активно събират информация за военна техника и бази на НАТО, енергийна инфраструктура, кули на мобилните оператори, предприятия от отбранително-промишления комплекс и други стратегически важни обекти на територията на държавите от ЕС.

Статия, написана от Dmytro Mykhailov (Suspilne), първоначално публикувана на 23 ноември 2026 г.