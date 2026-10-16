БНТ 2 празнува 15 години

Каналът за култура и образование на обществената телевизия – БНТ 2, отбелязва своята 15-годишнина. Като единствения по рода си български специализиран канал той предлага информация за регионите, изкуство, история и религия, българска музика, качествена документалистика, познавателни детски предавания, българска и европейска филмова продукция.

„15 години БНТ 2 са повод да погледнем уверено към бъдещето. Вярвам, че силата на канала е в неговата уникална мисия – да бъде близо до хората, да пази и показва културното богатство на България и да дава глас на регионите. Амбицията ни е БНТ 2 да надгражда своя утвърден културно-образователен профил и още по-пълно да представя живота извън столицата – значимите събития, важните теми, талантливите хора и историите, които заслужават национално внимание. Защото България е много повече от един град и обществената телевизия има отговорността да разказва за цялата страна, да среща извън студиата хората, които с талант и знание променят живота ни. Поздравявам всички колеги, които през тези 15 години вложиха своя професионализъм, талант и сърце в БНТ 2. Благодарение на тях каналът има своя разпознаваем облик, своя вярна аудитория и най-вече – своето важно място в мисията на Българската национална телевизия“, коментира Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

На 16 октомври 2011 г. обществената телевизия стартира излъчването на БНТ 2 като регионален информационен канал, който съобщава важните новини от различните краища на страната. По-късно каналът се трансформира и надгражда, като се превръща в уникална телевизионна платформа за културно-образователно съдържание.

„Екипите от регионалните центрове са съпричастни с всяко важно нещо, което се случва дори в най-малкото кътче на страната, и реално допринасят за развитието на регионите“, сподели Светлозара Лазарова, директор на дирекция „Програмно съдържание“ в БНТ, която започва своя професионален път в обществената телевизия тъкмо от БНТ 2.

Регионалните телевизионни центрове на БНТ в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе са основните генератори на програмата на канала. През годините те създават емблематични предавания, отразяващи обществения и културния живот във всяка точка на страната: актуални регионални новини, програми, които разказват за традициите и за достиженията на модерното изкуство по места, ключови образователни програми, задълбочени документални проекти, музикални филми и концерти.

Като обществена медия БНТ 2 организира много мащабни социални, образователни и родолюбиви кампании, които насочват вниманието на аудиторията към важни текущи проблеми, значими годишнини на националните ни герои и ключови събития от българската история. От последните години се открояват кампаниите „Да върнем блясъка на храма“ за възстановяване на стенописи в храм-паметника „Св. Александър Невски“, „С БНТ 2 на училище“ с телевизионни уроци за учениците по време на пандемията, която печели няколко награди, „БНТ 2 Родолюбие“, „Свещената глаголица“, както и кампании по повод 120-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание и 150-годишнината от Априлското въстание.

Годишнината на БНТ 2 е празник за обществената мисия на канала, който ще продължи да пази традициите, да подкрепя образованието и да разказва историите на цяла България.